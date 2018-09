USA sotsiaaltöötaja tutvub Tartu sotsiaalhoolekandega

Bryttni Toddy töötab USA-s eakatele erinevaid sotsiaalteenuseid pakkuvas organisatsioonis Whistlestop ning tema sõnul on sealsed sotsiaaltöötajad väga huvitatud eakate sotsiaalteenuste programmidest Eestis, et siinsetest kogemustest õppida ja võimalusel neid ka USAs rakendada. Pacific Union Kolledžis õppejõuna töötav Helo Oidjärv on endine tartlane, lõpetanud Tartu Ülikooli ning saanud oma magistri- ja doktorikraadi USAs.