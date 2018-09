Tartu linnamuuseumi direktorina alustas tööd Sirje Karis

Sirje Karise sõnul on linnamuuseumil eriline ja oluline roll Tartu linna ajaloo tutvustamisel ja uurimisel. «Olles pikka aega olnud ühe Eesti juhtiva riigimuuseumi eesotsas, näen Tartu linnamuuseumi edasises tegevuses arenguvõimalusi, et muuseum muutuks veelgi nähtavamaks ja külastajale huvitavamaks mäluasutuseks. Oluline on kindlasti ka tihe koostöö teiste Tartu muuseumide ja ülikooliga,» rääkis vastne Tartu linnamuuseumi direktor.