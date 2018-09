Seenenäitusel näeb nii maitsvaid puravikke kui mürgiseid kärbseseeni

Tartu ülikooli loodusmuuseumi seminarialal saab tutvuda sügisseentega – huvitavatest kännu- ja kukeseentest kuni väga mürgiste kärbseseenteni. Tänavune seeneaasta on pika kuumalaine tõttu eriline, kuid septembri alguseks on seeneaeg paljudes Eesti paikades siiski kohale jõudnud ning pilvikud, puravikud ja kärbseseened on alustanud kasvamist.

«Tänavuse pika ja kuuma suve järgselt on seentel olnud kasvamisega veidi probleeme ja tavapärastes heades seenekohtades võib jääda praegu üsna tühja korviga,» sõnas Tartu ülikooli loodusmuuseumi loodushariduse koordinaator Külli Kalamees-Pani. «Kui seenele minna, peab teadma kohti, kus on sadanud regulaarselt vihma, mis aitab seentel ilusti kasvada. Näiteks on kuum suveilm olnud meelepärane puravikkudele, keda sel aastal on leida eriti suurtena ja ka rohkesti juba praegu,» lisas ta.