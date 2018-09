Linn kutsub tartlasi bussiliinivõrgu uuendamisele kaasa rääkima

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on muudatuste eesmärk luua inimeste tegelikel vajadustel põhinev ühistranspordi liinivõrk, mis võimaldab mugavalt ja kiiresti jõuda soovitud sihtkohta. «Tartu ühistranspordi liinivõrgus pole suuremaid muutusi toimunud 1990ndatest aastatest saadik, samal ajal on aga linnakeskkonnas toimunud olulised arengud ning inimeste vajadused ja ootused muutunud. Eesmärk on muuta liinivõrku lihtsamaks ja arusaadavamaks ning suurendada ühistranspordi kasutajate hulka,» rääkis Tamm.