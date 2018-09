Galerii: heategevuslik jooks Tartus kogus raha ratastoolis poisi ujumistreeninguteks

Tihti koguvad heategevuslikud sündmused rahalist toetust terviseprobleemide raviks, kuid koolikella jooks soovis tõsta esile arusaama, et ka liikumispuudega noored tahavad tegutseda hobidega ja käia treeningutes, mitte viibida üksnes füsioterapeutide ja arstide vastuvõttudel.

Tarbatu Tervisepargi tegevjuht Kadri Pill selgitas, et selle aasta jooksu mõte tekkis igapäevase töö käigus. «Me tahaksime toetada liikumispuudega lapsi kuidagi teistmoodi, kui me seda tavapäraselt teeme. Igapäevaselt puutume kokku lastega, kes saavad küll taastusravi ja rehabilitatsiooni, kuid on jätnud katki osalemise just treeninggruppides,» selgitas Pill.

Noor ujumisfänn

Kadri Pill sai vihje Maru kohta kolleegilt, kes on laste füsioterapeut ning oskas soovitada pere, kus soovib lihashaigusega Maru alustada treeningutega, kuid see pole olnud seni võimalik. 10-aastasele Marule meeldib väga ujuda, kuid see on raskendatud tema haiguse tõttu. Nimelt diagnoositi poisil 2011. aastal progresseeruv lihashaigus, mille tõttu peab Maru kasutama liikumiseks ratastooli.

Teiseks tõsiseks väljakutseks on hingamislihaste nõrgenemine, mille treenimine ja hingamisjõudluse säilitamine on Marule elulise tähtsusega – just ujumistreening on selleks suurepärane meetod. Marule valmistab raskusi ka ratastoolis liikumine, sest hetkel on tal raske ja kohmakas sõiduvahend, mida saaks asendada kergema, niinimetatud sportratastooliga.

Palju lapsi, vähem täiskasvanuid

Pill ütles, et jooksust võttis osa üllatavalt palju lasteaiaealisi lapsi. «Suur tänu vanematele, et nad tulid enda lastega jooksma,» rääkis Pill ja lisas, et järgmisel aastal võiks rohkem põhikooli ja gümnaasiumi õpilasi jooksul osaleda. «Samuti ootame uuel aastal rohkem täiskasvanuid starti,» sõnas Pill.