Tammeka lööb Paidega kuue punkti lahingut

Meeskonnad on tänavusel hooajal kahel korral juba kohtunud ja väravatega just kokku hoitud ei ole: avamäng Tartus lõppes Tammeka 5:2 võiduga, teine mäng Paides jäi 3:3 viiki. Viimatises liigamängus alistas Tammeka teisipäeva õhtul 1:0 Tallinna Kalevi, Paide sai aga võõrsil 3:0 jagu Pärnu Vaprusest.

Kalevi vastu võiduvärava löönud Henri Järvelaid tõdes, et kohtumine on mõlema meeskonna jaoks väga tähtis: kui Tammeka sihib jätkuvalt neljandat ehk eurosarja kohta, siis Paide eesmärgiks on omakorda tartlaste kandadele astuda. Tammeka elu teeb raskemaks põhimängijate Tauno Tekko ja Kevin Andersoni eemale jäämine hoiatuskaartide tõttu, ent Järvelaid usub, et pingilt on võtta piisavalt kvaliteetsed asendused ning suurt probleemi Tekko ja Andersoni puudumine ei põhjusta.

Henri Järvelaid liitus Tammekaga FC Florast laenulepingu alusel pisut enam kui kuu aega tagasi ning tartlaste mänguvanker on seejärel toiminud suurepäraselt: seitsmest mängust, kus Järvelaid osalenud, on Tammeka võitnud viis, viigistanud ühe ja kaotanud ühe, kusjuures vasakääre nimel on kaks väravat ja kolm resultatiivset söötu. Enne Järvelaiu liitumist oli Tammeka meistriliigas võiduta üheksas kohtumises järjest.

19-aastane mängumees ei soovi enda rolli siiski üle tähtsustada, kuna üksinda pole jalgpallis võimalik midagi ära teha. Kuid ta möönab, et on toonud meeskonda teistsugust mänguvaadet, teistsugust jalgpalli, ning Tammekal on sellest tulu tõusnud. Kuigi Järvelaiu tulekuga muutis peatreener Kaido Koppel formatsiooni, minnes neljalt kaitsemängijalt üle viiele, on meeskonnakaaslased Järvelaiu hinnangul uue süsteemiga hästi kohanenud, mida näitavad ka tulemused.

Noortekoondistes ja Floras on Järvelaid täitnud ka ründavamat rolli, kuid enne Tammekaga liitumist peetud vestlustes jõuti Koppeliga üksmeelele, et Tartus on temast kõige rohkem kasu äärekaitses. Et tegemist on suure töövõimega palluriga, pole äärel pidev üles-alla jooksmine tema jaoks probleem.

Samuti ei morjenda noort pallurit see, et erinevalt Florast peab Tammeka pigem mängima kaitsest lähtuvalt ning nii palju palli hoida ei saa, kui pealinnaklubi. «Pole olnud keeruline ümber harjuda, sest noortekoondises tuleb ka sageli mängida pallita ja suur roll on kaitsetegevusel,» märkis Järvelaid.