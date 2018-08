Elva vald jagab kaasava eelarvega 45 000 eurot

Kaasava eelarve kogusumma iga aastaselt Elva valla eelarves on 45 000 eurot, summa jaguneb rahvahääletuse tulemusena kolme erineva piirkonna idee vahel. Piirkonna põhine kaasava eelarve rakendamine on kokku lepitud ka ühinemislepingus.

«Piirkonnapõhisus tähendab seda, et igal aastal viiakse ellu vähemalt kolm 15 000 euro suurust avaliku objekti investeeringut kolmes erinevas valla piirkonnas, mis on ühinenuid omavalitsuste aladel. See tagab selle, et investeeringud jõuavad erinevatesse valla piirkondadesse ning elanikel on suurem motivatsioon ideid esitada, sest nende ellu viimine on kordades tõenäolisem,» selgitas eelnõu eestvedaja Kertu Vuks.