Pühapäev on Tartu rulluisumaratoni päev. Nagu ikka, pääsesid enne põhisõite rajale kõige väiksemad rulluisutajad, kes läbisid Narva maantee ja Kruusamäe tänava ristis asunud võistlusrajal vastavalt oskustele 500-meetrise või 3,4-kilomeetrise distantsi. Et vältida valusaid kukkumisi, said kõige pisemad abi ema või isa toetavast käest.