Galerii: Kallaste kala- ja sibulalaat tõi kehvast ilmast hoolimata massid Peipsi äärde

Tõsi küll, kala- ja sibulalaadal hakkas kala- ja kalatooteid silma üsna napilt, kuid sibulaid, nii kollase kui punase koorega müüdi paljude lettide taga. Ning tunduski, et just sibul oli see, mis ostjaid kõige enam paelus: kui nii mõnegi välismaist tööstuskaupa müüva leti taga valitses nukker tühjus, siis sibulapakkujate juures käis pidev sagimine. Päris mitmel juhul hakkas silma, et leti juurest lahkuti kahe või isegi kolme mehise sibulakotiga.