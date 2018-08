Kogukonnajuht unistab sinisest Tartust

Mida teha, et inimeste huvi koduse jalgpalliliiga vastu kasvaks? Kolm Premium liiga klubi on palganud Eesti jalgpalliliidu ja UEFA toel kogukonnajuhid, kes peaks leidma viise, kuidas tribüünidele senisest enam rahvast meelitada. JK Tammeka kogukonnajuht Heiko Sallok loodab, et mõnd Tammeka mängu tuleb juba tänavu vaatama neljakohaline arv publikut.