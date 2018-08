Galerii: Madridi Reali suured võidud jõudsid Tartusse

Näitusele on üles seatud poolsada eset. Näha saab nii finaalides kasutatud varustust, näiteks mängusärke- ja palle kui ka võidetud auhindu ning nagu rõhutas spordimuuseumi juhataja Siim Randoja, on tegemist kordumatu võimalusega ajaloo edukaima jalgpalliklubi trofeede ja teiste rariteetidega tutvuda.

Realiga hakkas spordimuuseum näituse osas läbirääkimisi pidama kohe Meistrite liiga finaali järel. Suurt abi saadi Hispaania suursaatkonnalt, tänu kellele loodi Realiga otsekontakt. Asjad hakkasid sujuma ning lõpuks panid hispaanlased kokku täiesti uue näituse, mis arvestas suuresti spordimuuseumi soovide ja mõtetega. «Nad ise on väga uhked oma viimaste aastate suurte võitude üle, sestap on fookus just nendel,» lisas Randoja.