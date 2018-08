Galerii: Räni tänava kandis tunglesid kodukohvikute kunded

Tublisti kaugemal, Tamme puiestee ja Lemmatsi tänava lähedal Õuna 23 asub Kolm Õuna, mille kandvaimad jõud on vanemuislased Tanel ja Pirjo Jonas. Aga tegelikult sündis see kodukohvik väikeste preilide Teele ja Johanna soovist astuda esimesed sammud oma isikliku söögikoha loomise teel. Nad võtsid laua taha istunud külastajad vastu nii, et mõlemal oli käes väike märkmik, kuhu kirjutada tellimused.