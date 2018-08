Alam-Pedja looduskaitsealal jätkatakse kustutustöid, päästjatel kulus kaks tundi, et murda rägastikust läbi tulekoldeni

Päästeamet postitas Twitterisse, et ööseks tegevus Alam-Pedja looduskaitsealal katkestati. «Soisel pinnasel ning tihnikus pole praegu võimalik põlengualale päästevarustuse ja tehnikaga ligi pääsega,» on postituses lisatud. Täna jätkatakse kustutustöid PPA kopteriga ja sündmuskohal on moodustatud staap. Päästjad jälgivad olukorra arengut.