Tartuff kuulutas välja kõik tänavused filmid

2014. aastal filmi «Parandusklass» eest Tartuffil publikuauhinna võitnud Ivan I. Tverdovski naaseb oma verivärske filmiga «Hüppaja», mis on kolmas osa tema Vene elu anomaaliate triloogiast. Filmi peategelaseks on lastekodus üles kasvanud lihtsameelne noormees, kes ei tunne valu ja kellest tema lihane ema teeb seda omadust ära kasutades kuritegeliku jõugu liikme. Autorile iseloomulikult kusagil tegelikkuse ja fantastika piirimail kulgeva loo diagnoos ei ole ühiskonna hetkeseisu suhtes just kõige lootustandvam.