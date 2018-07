Homme algab Jõgevamaal Admiral Pitka luurevõistlus

Välismaistest külalistest on luurevõistlusel kahe võistkonnaga esindatud Soome, Poola ja Taani ning ühe meeskonnaga USA, Leedu, Bosnia ja Herzegovina, Rootsi, Läti, Itaalia ja Suurbritannia riigikaitse organisatsioonid. Lisaks võistleb ka üks USA, Bosnia ja Herzegovina ning Eesti ühisvõistkond.

Lisaks piiritagustele relvavendadele lähevad võistlustulle ka kodumaised jõustruktuurid. Kaitseliidust on esindatud võistkondadega Tallinna, Pärnumaa, Järva, Jõgeva, Harju ja Rapla malevad.

Võistluse avamine on teisipäeval kell 10 Mustvees kultuurikeskuse kõrval. Kõik huvilised saavad võistlejatele kaasa elada veel kolmapäeval kell 16-18 avatud kontrollpunktis Levala külas, Mustvee vallas, Jõgevamaal.

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Võistluse eesmärgiks on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust/varustust ning kindlasti ka moraali.