Jaagupipäeval maasikate korjaja jääb uniseks

Täna on rahvakalendris jaagupipäev ehk kesksuvepüha, mis tähistas heinatööde lõppu ja viljalõikuse algust. Koju toodi viljapeotäis, mis pandi aita või majapalkide vahele. Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaasis Berta on kirjas, et Lõuna-Eestis maitsti sel päeval värsket kartulit, üldisemalt aga värsket kala. Keelatud oli maasikate korjamine, sest uskumuse järgi tõi see korjajale kaasa unise oleku.