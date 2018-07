Triatloni Euroopa meistrivõistlused toovad kaasa hulgaliselt liiklusmuudatusi

Ürituste korraldaja Ago Arro sõnul on lisaks triatleetidele välisriikidest tulemas iga võistleja kohta umbes kolm tugimeeskonna liiget treeneritest meedikuteni. «Kokku tuleb 1800-2000 inimest nädalaks Tartusse elama. Paneme tõsiselt proovile Tartu majutuse.»

Esimene start on juba homme hommikul kell 10. Võistlustulle lähevad eliitklassi paratriatleedid. Paratriatloni ujumisdistants on 750 meetrit, rattadistants 20 kilomeetrit ning jooksudistants viis kilomeetrit.

Laupäeval on vanusegruppide start.

Ujumisetappide ajal on ohutuse tagamiseks Emajõel paadiliiklus suletud. Neljapäeval toimub Emajõe vetes paratriatloni ujumisetapp, mille tõttu on paadiliiklus suletud Emajõe linnaujulast kuni haridus- ja teadusministeeriumini. Reedel toimuvad juunior- ja eliitklassi ujumisetapid. Eliidid ja juuniorid ujuvad Atlantise majast kuni Sadamateatrini. Laupäeval toimuvad vanusegruppide ning igamehetriatloni ujumisetapid. Vanusegruppide start asub Emajõe linnaujula juures ning finiš Võidu silla juures. Igamehetriatloni võistlejad ujuvad Vabadussillast kuni Võidu sillani. Pühapäeval algava lastetriatloni ujumisrada on Atlantise majast kuni Tartu turuhooneni.