Eesti maaülikooli toimub täiendav vastuvõtt

Täiendav avalduste vastuvõtt toimub alljärgnevatele õppekavadele juhul, kui nendele on 1. augusti seisuga vabu õppekohti: aiandus, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, kalandus ja vesiviljelus, loomakasvatus, metsandus, puidutöötlemise tehnoloogia, geodeesia ja maakorraldus, vesiehitus ja veekaitse, tehnika ja tehnoloogia (päeva- ja sessioonõpe) ja tehnotroonika.

Vastuvõtutingimused on samad kui korralise vastuvõtu puhul. Mõnele õppekavale sisseastumiseks võib olla vajalik 16. augustil toimuv vastuvõtukatse matemaatikas, kui ei ole sooritatud laia matemaatika riigieksamit. Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 17. augustil ning oma õppimatulek tuleb kandideerijatel kinnitada kahe päeva jooksul.

Magistriõppesse toimub täiendav vastuvõtt õppekavadele, millel on 8. augusti seisuga täitmata õppekohti. Avaldusi saab kohtade olemasolul esitada 13.–19. august. Vastuvõtutingimused on samad kui korralise vastuvõtu puhul. Kui kandidaat peab sooritama vastuvõtukatse, siis toimub see 22. augustil ning vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 23. augustil.