Päästekeskuse vanemoperatiivkorrapidaja Guido Kokk ütles, et hommikul saadeti paakautod Jõgeva- ja Põltsamaalt Järvamaa rabapõlengut kustutama, mis muutis kustutustööd Tiksojas keerulisemaks. Päästetöid lihtsustab lähedalasuv tiik, kust saab vett kustutustöödeks kasutada.

Kell 13.20 olid suuremad tulekolded kustutatud, küll aga käisid veel hõõguva pinnase kustutustööd. «Neid koldeid tuleb korralikult uputada, sest ei tea, kust võib uuesti leek välja lüüa,» ütles Kokk ning lisas, et kuigi praegu tundub, et suurem oht on möödas, võib olukord ruttu muutuda. Nimelt oli Tiksoja kandis üsna tuuline ja sedasi võib ladvatulekahju kiirelt edasi kanduda.