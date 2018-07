Akvarellnäitus viib Tai igavest suve nautima

«Sirvides lõunamaade reisireklaame, olen tihti mõelnud, et mis maad need küll on, kus vesi on nii rohe-roheline ja taevas nii sini-sinine. Nüüd nägin ise ära. Veendusin, et mingit pilditöötlust ei ole - kõik ongi päriselt selline,» kirjeldas Kiira Kahro akvarellinäitusel väljapandud töid. «Naeratavad ülisõbralikud inimesed, vürtsikas toit ja smaragdroheline soe merevesi,» lisas ta.

«Kuigi reis Taisse toimus Eesti talveperioodil, on Tais igavene suvi,» ütles Kahro. Peaaegu kõik maalid on tehtud kohapeal. «Nendesse on salvestatud selle värviküllase paiga lõhnad, tunded ja meeleolud,» lisas kunstnik.

Akvarellinäitust «Talvine Tai Kuningriik» on võimalik vaadata 5. juulist 20. augustini Tartu ülikooli botaanikaaia õppeklassis iga päev kella kümnest viieni.

Kiira Kahro on sündinud 1955. aastal Võrus. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli vene filoloogina. Juba tudengipõlves käis ta kunstikabinetis, kus teda juhendas Kaljo Põllu. Pärast seda jätkas ta Tartus kujutava kunsti kaugõppekursustel, kus tema õpetajateks olid Silvia Jõgever ja Lembit Saarts. Nende kursuste diplomitöö esitas ta 1986. aastal just akvarellitehnikas.