Ülikooli muuseumi kogu sai täiendust unikaalse hõbekarika näol

Tegemist on tudengite poolt Tartu ülikooli keemia- ja farmaatsiaprofessorile Gottfried Osannile 1828. aastal kingitud esemega. Karikale on graveeritud ladinakeelne tekst «Kõige haritumale mehele, äärmiselt tänulikud õpilased õpetajale austamiseks» ning kinkimise aeg ja koht. Karika jalusel asuvad selle valmistanud Tartu kullassepa Reinhold H. Eckerti meistrimärk ja Tartu linnamärk.

Muuseumi teadusdirektori Lea Leppiku sõnul oli 19. sajandil Tartu ülikoolis levinud komme, et tudengid kinkisid neile meeldinud õppejõule hõbekarika. See oli tavaliselt spetsiaaselt selleks otstarbeks tellitud ja seda võidi kinkida ametijuubeliks või ka muuks tähtpäevaks, ning mõnikord mälestuseks, kui professor lahkus töölt. Mälestustest on teada mitmest sellisest karika kinkimisest, kuid seni polnud ülikooli muuseumi kogudesse ükski selline kingitus jõudnud.