Tartu vallale uue sümboolika valimine nurjus

«Kuna komisjon leidis, et ühtegi teistest mäekõrguselt eristuvat kavandit võistlustööde hulgas polnud, siis lisasime ka olemasoleva Tartu valla sümboolika rahvahääletusele minevate kavandite hulka,» sõnas Laur.

VOLISe keskkonnas toimunud rahvahääletusest võttis osa 70 Tartu valla elanikku ning enim hääli saigi olemasolev Tartu valla sümboolika. Vana vapp, lipp ja logo said 30 häält, teisele kohale jäi 25 häälega Lii Ranniku kavand «Järvetaga».

«Rahvahääletuse väike osalus näitas, et tegelikult inimesi niivõrd ei huvita, milline vapp ja lipp nende vallal on,» leidis Lauri, kuid väitis, et konkursi tegemine oli siiski vajalik. «See on demokraatia — aeg-ajalt ei olegi oluline lõpptulemus, vaid protsess.»