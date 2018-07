Andres Kohv: linn peab arenema kooskõlas looduse ja sotsiaalsete protsessidega

Küsitluse vastustest selgus, et karlovlased tunnevad oma kodukohas vajadust kultuuri nautimiseks mõeldud ürituste ja kohtade järele. Esile toodi Tartu laululava, mis asub aga Karlovast küllaltki kaugel, see näitab, et piirkonnas võiks tulevikus asuda oma väliõhukontserdipaik.

Huvitavalt tuli välja, et ikka väärtustatakse ka endisaegseid ning unustusehõlma vajunud kohti. Näiteks Karlovas juba tsaariajal avatud Pargi tänava ühissaun on praeguseks oma ukse sulgenud, kuid see on siiski vanemate karlovlaste arvates tähtis ehk märgiline paik. Kahjuks eestlastele omane saunakultuur, eriti ühissaunakultuur, on selles linnaosas koos viimase sauna sulgemisega kadunud.

Kui räägitakse looduse pakutavatest hüvedest, siis üldjuhul mõeldakse ikka metsa või teisi väljaspool linna asuvaid looduslikke alasid. Kuid nagu ka mets, pakub inimestele mitmesuguseid hüvesid linnaloodus. Linnaruumis mõjutab nende hüvede toimimist enim inimene ise.

Looduse ja inimeste suhetele keskendubki linnaökoloogia, mille tähtsus on ajaga üha suurenenud, sest aina enam inimesi elab tänapäeval linnades, kus on vaja luua kõik eluks vajaminevad tingimused arvestades looduslikku keskkonda. Seetõttu oli ootuspärane, et karlovlased hindasid kõrgelt puiesteid, aedu ja parke. Põhjenduseks toodi, et neid on hea kasutada nii jalgrattaga sõitmiseks, koeraga jalutamiseks, vaba aja veetmiseks kui ka lihtsalt esteetiliseks naudinguks.

Tartlaste vastuseis kuhugi jõe kaldale rajatavale tselluloositehasele on igati õigustatud – see jõgi on selle linna kodanikele väga oluline loodusobjekt.

Tuli välja, et karlovlastele on tähtis ka oma kodukoha tunnetus. Esile tõsteti linnaosa rahulikku, privaatset ning turvalist elukeskkonda. Puhkealadest saab välja tuua Emajõge kui Tartu üht sümbolit. Põhjendati, et selle ääres saab jalutada ja kalastada. Nii et tartlaste vastuseis kuhugi jõe kaldale rajatavale tselluloositehasele on igati õigustatud – see jõgi on selle linna kodanikele väga oluline loodusobjekt. Kahtlemata mõjutaks tehas nii Emajõge kui ökosüsteemi ning selle ääres elavate elanike elukvaliteeti.

Linnaosas asuvat kahte pühakoda, Salemi babtistikogudust ning Püha Aleksandri kirikut, tõid vastajad küll välja, kuid mitte kui usuliste kombetalituste paikadena, vaid pigem kontsertide kohana. Loomulikult köitis karlovlasi ka nende linnaosa hoonete arhitektuuriline ilu. Oluliste paikadena toodi välja ka õppe- ja haridusasutusi, samuti kultuuriasutusi. Populaarsemad olid loomemajanduskeskus, loodusmaja ning Karlova teater.

Arvan, et eelöeldu ilmestab jätkuvat gentrifikatsiooni, mille käigus tõuseb haritud ning jõukama keskklassi osakaal piirkonnas.

On saanud selgeks, et inimestel, kes on Karlovas elanud üle kümne aasta, kujuneb välja tugev tunnetuslik side oma kodukohaga ning nad hakkavad väärtustama kohalike elanike omavahelisi suhteid. See aitab jällegi kaasa karlovlaste kogukonnatunde püsimisele.

Linn peab arenema ning inimesed ühes sellega. Kuid kõik see peab toimuma vastastikuses arusaamises ning mõeldes ka meie järgnevatele põlvkondadele. Praegune tugevasti linnastunud ühiskond peab inimeste elukvaliteeti puudutavate otsuste tegemisel arvestama nii looduslike kui ka nendega tihedalt läbipõimunud sotsiaalsete protsessidega.