Heljo Pikhof: teeme elluastuja tee tasasemaks

Kui sotsiaaldemokraadid läksid 2014. aastal valitsusse, võtsime esimese asjana ette üle kümne aasta 19 eurol püsinud lastetoetuse tõstmise, mis nüüdseks on – esimese ja teise lapse puhul – kerkinud 55 eurole ja tuleval aastal on see 60 eurot. On ju võitlus laste vaesusega ja lastele võrdsemate võimaluste loomine olnud alati meie poliitika üks nurgakive.