Galerii: teatrilaulud meelitasid rahva Pirogovi parki

Solist Merle Jalakas rääkis Tartu Postimehele, et kõik laulud olid üht- või teistpidi seotud teatriga. «Näiteks Tõnis Mäe laul «Sinu hääl», mida ma esitasin, on otseselt autori tõttu teatriga seotud,» ütles Jalakas ja selgitas, et tema ja Tõnis Mägi olid lavapartnerid Vanemuise ooperis «Rehepapp». «Sel põhjusel oli laulu esitamine minu jaoks sedavõrd erilisem,» märkis Jalakas. Lood kontserdi repertuaari valisid solistid koos Tartu Saksikooriga.