Elvas põles suitsusauna katus ja lagi

Menetlusinspektor Roman Abubikirovi sõnul on suitsusaunade põlengute sage põhjus see, et saunad tihendatakse liialt ära ning mõnel puhul eemaldatakse isegi tuulutuskorsten.

«Sellisel juhul on selge, et köetav saunaruum kuumeneb kiirelt üle ning puitkonstruktsioonid sellele vastu ei pea,» ütles Abubikirov. Inspektor lisas, et suitsusaunad peavad olema tegelikult nii-öelda suhteliselt hõredad, et õhk liiguks ja hoone üle ei kuumeneks. Päästeamet on koduohutuse eestseisjana juhib tähelepanu, et iga hoone ohutus algab juba selle ehitamisel tuleohutusega arvestamisest.