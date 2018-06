​Kuidas pannakse viimase talve tselluloositehase saaga kunagi Tartu ajaloo ühte peatükki kirja? Öeldakse, et ei ole üht ajalugu, on päris mitu. Veel öeldakse, et ajaloo kirjutavad võitjad. Kes ei taha kaotajaks jääda, peavad kaua elama. Kes ära surevad, jäävad tavaliselt kaotajateks, sest mälestusraamatutesse ilmuvad uued kangelased.