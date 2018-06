Grillpeolt põgenenud boamadu ajas kohalikud tuppa ning piirkonnapolitsei olukorda uurima

Täna hommikul täiendati sotsiaalmeediapostitust, et tegemist on püütoni asemel hoopis kahemeetrise boaga. Mao omanik ja Malmi talu peremees Janar Kallas kinnitas, et talust kadus boamadu, aga tõenäoliselt on ta talu ümbruses. Kallas lisas ka seda, et boamadu pole väikelastele ohtlik. Ta soovitas mao leidmisel visata talle näiteks riidest kott esiti pea peale ja seejärel boa kotti püüda.

Kallas selgitas, et boamadu läks kaduma õhtuse grillpeo ajal. Tavaliselt lähevad Kallase maod ise õhtu jahenedes õuest tuppa, kuid Kallas oli hetkeks mujale vaadanud ning boamadu oligi plehku pannud. Kallas ütles, et pärast tänast tööpäeva asub ta puuriita ringi tõstma, kuna arvab, et madu võib seal olla.

Kohapeal käinud Tartu Postimehe reporter Eili Arula märkis, et temaga vesteldes tõstis Kallas hoovis pinke ringi, et võimalikud peidukohad üle vaadata. Kallas peab veel palju eksootilisi loomi ja ta kasvatab muuhulgas madudele söögiks jäneseid. Kallas palus kohalikelt mõistvat suhtumist ja seda, et keegi roomajale liiga ei läheks tegema, kuna boa ei tohiks inimesi rünnata.

Tartumaa Veterinaarkeskuse juhataja Anneli Kask ütles, et nad kavatsevad Kallase loomade elamistingimusi uurida. «Madude pidamisel lemmikloomadena ei ole iseenesest registrit, kuhu roomajad peaks sisse kandma. Küll aga on sätestatud nõuded loomade heaolu tagamiseks,» rääkis Kask. «Isegi, kui madu pole kohalikele ohtlik, on arusaadav, miks ümberkaudsed elanikud ärevil on,» lisas Kask.

Päästeameti pressiesindaja Marek Kiik ütles, et nemad madu ei otsi, kuid kui keegi peaks roomajat silmama, palutakse sellest päästeametit teavitada. Kiik märkis, et säärane looma pidamine pole mõistlik, kuna päästjad on pidanud näiteks kortermaja rõdudelt käima madusid päästmas.

Kuigi päästeamet ja politsei tavaliselt kadunud loomadega ei tegele, siis piirkonnapolitsei koos vallaesindajaga suhtleb loomaomanikuga, et saada infot kas ja millist ohtu madu võib kujutada, milline on looduses ja sellistes ilmaoludes looma ellujäämisvõimalus ja nõnda edasi. Pärast info kogumist otsustab politsei, keda kaasata olukorra lahendamisse ja milliste tegevustega edasi minna. Kui keegi märkab otsitavat looma, on mõistlik hoida temast ohutusse kaugusesse ning kui on tarvis kiiret abi, helistada 112.

Malmi talu naabermajas elav Maimu Vahur ütles, et ta ei läinud täna aiamaad rohima, kuna pidas targemaks toas püsida. Põgenenud boamao tõttu ei lubanud Vahur majast välja ka enda lapselapsi. Vahur lisas, et muretseb enda kassi pärast, kuna pole lemmiklooma eilsest õhtust saadik näinud.