Raekoja apteegis on elustamisaparaat

AED aparaat asub Tartu Raekoja apteegis ukse kõrval seinal. Aparaat on pakitud kaasaskantavasse kotti, mille abiandja saab seinalt haarata ning kiiresti abivajaja juurde viia. Aparaadi saab päevasel ajal ise seinalt võtta. Öisel ajal annab abistajale aparaadi Raekoja apteegi töötaja, kes ise ka elustamisele appi tuleb. Kõik Raekoja apteegi töötajad on läbinud elustamiskoolituse ning omavad esmaabi andmise oskusi.

Elustamisaparaadi juurde kuuluvad vajalikud elektroodid ning mask kunstliku hingamise teostamiseks. Varustuses on ka käärid, et mitte raisata olulist aega riiete eemaldamiseks rindkerelt ning žilett, et vajadusel raseerida rindkere elektroodide paremaks kinnitamiseks.