Tartu turismiveebi beetaversioon on tutvumiseks valmis

Võrreldes senise kodulehega on uus turismiveeb kaasaaegse disaini, kasutajasõbraliku otsingusüsteemi ja navigatsiooniga ning kasutatav mobiilsete vahenditega.

Funktsionaalsustest on uuendatud ja kohati lihtsustatud Puhkaeestis.ee liidestust. Olulisemateks muudatusteks on kaardirakendus, mis annab võimaluse oma eelistusi ja lemmikuid salvestada ja hiljem kasutada, liidestus Tartu Kultuuriaknaga ning käsitsi objektide lisamine, mis annab võimaluse sisestada turismisektorit puudutavat lisainfot, mida automaatselt üle ei tooda. Visuaalselt on uus visittartu.com ühtlustatud teiste Tartu veebilehtedega tartu.ee ja kultuuriaken.tartu.ee.