Politseikoer Vedur leidis Tartus kadunud Õieste heinamaalt lebamast

«Vorbuse külas maastikul heina sees lebanud proua leiti elusalt, kuid tema terviseseisund on väga kriitiline. Meedikud teevad tõsiseid pingutusi, et tema elu päästa,» sõnas operatiivjuht Ottomar Virk.

Ta kirjeldas, et proua otsingud möödunud nädalal olid politseile paras proovikivi, sest alginfo proua kadumise asjaoludest oli väga napp. «Nii vähese teabe pinnalt hõlmas planeeritud otsinguala pea kogu Tartu linna. Seda kummalisem oli, et kohas, kus liikumist ja nägijaid on tavaliselt palju, ei sattunud antud juhul olema ühtki pealtnägijat, kes olnuks otsitavat prouat kusagil liikvel näinud. Kadumise aeg, liikumise suund, võimalikud viibimiskohad ja isegi isikukirjeldus olid oletuslikud ja napid,» kirjeldas ta.

Operatiivjuht märkis, et eakamate inimeste puhul on võimalik, et nad otsivad meeltesegaduses oma lapsepõlve- või sünnikodu. Infot mindi kohe kontrollima ning kuna otsinguala oli taas suur, kuid eraldatud muust inimtegevusest, kaasati jälge ajama teenistuskoer. Mõni aeg piirkonda kamminuna andis teenistuskoer pika heina sisse peitununa märku leiust. «Heina sees abitus seisundis lebanud proua näitas politseinikke kuuldes elumärke ning lausus mõne sõnagi, kuid oli alajahtunud ning eluohtlikus seisus. Loodame siiralt, et meedikute pingutused tema elu päästa kannavad vilja ning proua Õieste terveneb jõudsalt,» soovis operatiivjuht.