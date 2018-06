Tartu ülikooli sisseastujad soovivad enim õppida arsti- ja õigusteadust ning informaatikat

Vastuvõtt toimub üldjuhul paremusjärjestuse alusel. Mõnel õppekaval on kõrghariduse esimeses astmes kehtestatud 80 punkti lävend. See tähendab, et kõik kandidaadid, kes on saanud vastuvõtutingimuste täitmise tulemusel vähemalt 80 punkti, võetakse ülikooli vastu ja neile on õppekoht tagatud. Samuti võivad ülikooli sissesaamises olla enamiku õppekavade puhul kindlad need, kes sooritasid 24. märtsil akadeemilise testi vähemalt 65 punktile. Täpne õppekavade loetelu, kuhu testi tulemustega sisse saab, on kirjas akadeemilise testi kodulehel.