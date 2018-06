Neljapäeval avatakse Tampere majas Heli Ryhäneni näitus

Kunstnikku huvitavad inimlikud olukorrad ning see, kuidas inimesed lahendavad oma probleeme. Teoses «Ringtee – Detour» on inimene jäänud magama põõsa alla.

«Inimene on läinud puhkama või varju põõsa alla, aga põõsad on tuulte pekstud, raagus, põrandal vedeleb raskeid, okkalisi puuvilju. See on troopiline keelatud puuvili – Duria,» kirjeldas kunstnik oma teost. «See on sama vastuoluline nagu elu ise: ilus, magus, himustatud, aga ka lehkav, okkaline, valutekitav, isegi eluohtlik.»