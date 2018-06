Politsei palub abi Tartus Annelinnas kadunud 84-aastase naise leidmiseks

Teada on, et naisel võib esineda probleeme mäluga, mistõttu võis ta sihi kaotada ja hätta sattuda.

Kadunud Õiestel on hallid juuksed, mille ta enamasti klambriga soengusse seab. Seljas on naisel punase-sinise värviline ruuduline kleit.

Politsei veendus, et eakas naine pole üheski raviasutuses, ka on lähedased ja patrullid läbi kontrollinud tema kodu lähiümbruse, kaupluste ja muude hoonete juurde viivad sihid. Läbi on vaadatud ka Anne kanali ümbrus, samuti Raadi surnuaed, kuhu arvati, et naine võinuks minna. Samas on proua seni olnud pigem kodune ning ei ole kuigi kaugele kodust väljas käinud.