Mitmel pool on esmane reageering olnud, et nüüd on meie võit. Kas on?

Meie võit on, et valitsus on teinud sammu õige suunas. Ja otsus algatada eriplaneeringu lõpetamine on tartlaste seisukohalt õige otsus. Nüüd on tähtis, et menetlus jõuaks õige lõpuni ja tõepoolest sünniks valitsuse otsus, misjärel ajalehed saavad panna pealkirja «Eriplaneering on lõpetatud».