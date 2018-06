Esimest korda Eestis saab omandada kasutajakogemuse disaini nooremspetsialisti eriala. Tegu on tarkvara arenduse, disaini ja inimeste käitumispsühholoogiat valdava spetsialistiga, kes hoolitseb selle eest, et veebilehte või äppi oleks käepärane ja mugav kasutada.

Uus on ka süsteemiadministraatori eriala, kuhu on oodatud ennast täiendama juba töötavad spetsialistid, kes soovivad saada ettevalmistuse Windows 2016 ja Linuxi serverite haldamisega seotud esmase tootjasertifikaadi omandamiseks.

«Kuna IKT valdkond areneb ja laieneb pidevalt, siis on tööturul vajadus uute oskuste ja spetsialiseerumise järele möödapääsmatu,» märkis IKT osakonna juht Signe Vedler.

Tartu kutsehariduskeskuse direktor Tõnis Lukas on kindel, et kutseoskused on ühiskonnas üha enam hinnas.

«Kuulen ikka arvamust, et kutseharidus on populaarsemaks muutunud. Kõik ju näevad, et paljude erialade häid spetsialiste otsitakse tikutulega ja praktiliste oskustega inimestel töökoha leidmisega Eestis muret ei ole,» ütles Lukas. «Seega loodan, et suvine vastuvõtt tuleb priske. Kevadine vastuvõtt oli meil juba üle aastate edukaim.»

Sisseastujad saavad valida nii põhihariduse kui ka keskhariduse baasil erialade ning mitme õppevormi vahel.

Suvistest erialadest 20 on kutsekeskhariduse õppes, kus saab korraga omandada keskhariduse ja kutseoskused. Kevadel alanud vastuvõtuga on pool õppekohtadest täidetud, kuid enamikule erialadele on veel võimalik kandideerida.

Suvine vastuvõtt on avatud 18. juunist 3. augustini. Dokumente võetakse vastu Tartu kutsehariduskeskuses aadressil Kopli 1 igal tööpäeval kell 9–15 või e-vastuvõtu keskkonnas.