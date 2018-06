Korraldajad ootavad täna Tartu laululavale suurkontserdile üle 5000 inimese

Viimastel nädalatel on Tartu laululaval käinud kibekiire töö – kõik selle nimel, et värskendatud laululava selle kontserdiga avada. Alo Mattiiseni «Viie isamaalise laulu» esmaesitusest möödus tänavu kolmkümmend aastat. Ürituse korraldaja Martti Meumers ütles Tartu Postimehele, et selle kontserdi korraldamine on väga tähtis nii talle isiklikult kui ka kõigile eestlastele.

«Olin 30 aastat tagasi siin kohal, koos emaga. See on uskumatu, mis Eestiga on selle ajaga juhtunud, ja need viis isamaalist laulu on ehe näide laulu väest,» nentis Meumers. «Kui selliseid ühislaulmisi Eestis poleks, kas elu Eestis olekski selliseks kujunenud, nagu ta praegu on?»