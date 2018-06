Politsei otsib Tartus Anne saunas kokku kukkunud ning seejärel surnud eaka naise lähedasi

Tundmatu naine on umbes 80-aastane, lühemat kasvu ja keskmise kehaehitusega. Tal on heledad hallisegused lühikesed juuksed ning tema paremal oimukohal on paari sentimeetrine helepruun sünnimärk. Kahjuks ei ole praegu teada, mis naisel seljas oli. Küll aga on teada, et tal oli kaasas kott vahetusriietega ning kimp võtmeid.