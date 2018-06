Politsei pidas Tartumaal kinni arutult kihutanud joobes ja juhtimisõiguseta juhi

Sündmused said alguse 15. juuni hommikul, kui politsei mõõtis kiirust Tartumaal Jõhvi-Tartu-Valga maantee 177. kilomeetril. Hommikusel tipptunnil fikseeris politsei seal ühe läheneva Volvo kiiruseks enam kui 150 km/h. Masin peatati ja selle juhi kontrollimisel ilmnes, et autoroolis olnud mehel puudus juhtimisõigus. Samuti tuvastasid korrakaitsjad, et lisaks ulatuslikule kiiruseületusele ja juhtimisõiguse puudumisele oli juhipositsioonil olnud mees ka joobes.

Kihutava sõiduki roolis olnud 40-aastane mees kõrvaldati juhtimiselt, peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning viidi arestimajja kohut ootama.

Varemgi joobnuna roolist tabatud ja seetõttu juhtimisõigusest kolmeks kuuks ilma jäänud mees tunnistas politseinikele, et ta oli möödunud ööl sõbra sünnipäeva tähistanud ning võttis hommikul teadlikult riski sõitu minna lootuses, et alkohol on organismist poole ööga haihtunud. Oma kainusele lootnud mees kiirustas väidetavasti linna varasemalt kokkulepitud kohtumisele, kuhu ta nüüd aga jupp aega üldse ei jõuagi.