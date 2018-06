Laululava remondile paneb punkti tähtis kontsert

Tähtvere spordipargi juhataja Marti Viilu on laululaval tehtud tööga rahul. Laulukaare laudis ja metallkonstruktsioonid puhastati, hiljem need krunditi ja võõbati värviga üle. Samuti krohviti laulukaare sissepääs ja laulukaare seinad. Välja vahetati kaks kilomeetrit pinkide laudu, mille õpilasmalevlased uuel nädalal kenasti üle värvivad. «Praegu on värvitud vaid naela- ja otsakohad, et inimesed end ei vigastaks ja rõivaid ei rikuks,» ütles Viilu.