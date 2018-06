Tartu linn paneb Raekoja apteeki elustamisaparaadi

Tartu linna tervishoiuteenistuse juhataja Piret Väljaotsa sõnul on see aparaat, mille abil saab elustamisega hakkama iga inimene. «Aparaat annab täpsed juhised vastavalt elustamist vajava inimese seisundile ja elustaja saab kindlustunde, et teeb kõike õigesti,» sõnas Väljaots. Kuna ärevusega võivad abistajal meelest minna olulised sammud abi andmisel, tuletab aparaat meelde kiirabi kutsumise ning juhendab südamemassaaži tegemisel. Aparaat on täisautomaatne ning teeb vajadusel ka elektrišoki, mille õigeaegsusest oleneb sageli inimese elu.