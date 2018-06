Politsei tabas tähelepaneliku inimese vihje peale joobes veokijuhi

«Kinnipidamisel tunnistas mees, et oli eelneval ööl ära joonud mitu pudelit lahjat alkoholi, maganud ühe peatäie ning arvanud hommikul end sõidukõlbulik olema. Paraku vedas mehe kõhutunne ja terviseseisund teda alt ning ta istus raske täislastis masina rooli joobnuna. See otsus ühe kutselise juhi poolt on võrdväärne tahtlikult sooritatud kuriteoga ja sellele ei ole mingisugust õigustust,» tõdes Tartu patrulltalituse juht Alvar Pähkel.

Ta lisas, et selline vastutustundetu juht on potentsiaalne liiklusmõrvar ning on vaid puhas õnn, et traagilised tagajärjed seekord olemata jäid. Suur tänu tähelepanelikule liiklejale, kes teisi ohustavast juhist häirekeskust teavitas ning sellega ilmselt mõne elu päästis!