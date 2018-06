Ivar Musta nõue Põltsamaa Felixi vastu ei leidnud kohtus tõendamist

Must leidis oma hagis, et on helilooja, kes lõi 1994. aastal muusika PF kasutatud reklaamile «Põltsamaa, ehtne ja hea». Musta seisukoha järgi on PF kasutanud tema loodud teost ja selle arranžeeringuid aastate jooksul oma reklaamides, eelkõige perioodil 2013–2016. Kohtus oli vaidluse all vaid kahe takti ehk kaheksa noodi pikkune osa algsest teosest, mille kasutamist Must PF-le ette heitis. Hageja kogunõude summa ulatus üle 100 000 euro.

Kohus jättis hagi rahuldamata põhjusel, et ei saa kindlalt väita, et 2013–2016. aasta reklaamides kasutatud ja töödeldud muusikaline fraas oleks olnud Musta loodud teos.

Kohtus leidis tõendamist, et Must oli algse, 1994. aastal loodud reklaammuusika autor. Samas ei esitatud kohtule algse teose noodikirja. Seega on kohtu jaoks ebaselge, milline oli algne teos kirja pandud kujul. Kohtule esitati küll mitmete muusikaspetsialistide, nende hulgas Musta enda üleskirjutused noodikirjas, mis on ilmselt tehtud kuulmise järgi. Samas olid ka nendes üleskirjutustes erinevused.

Kohus märkis, et muutusi tuleb vaadata kontekstis: nii lühikese helijupi puhul tuleb igasse muudetud noodikõrgusesse suhtuda kriitilisemalt kui tervikteose, näiteks kolmeminutilise laulu või saate tunnusmuusika puhul. Kuna ka Must ise on kohtule esitatud noodi üles kirjutanud eeldatavalt samuti kuulmise järgi ja see erineb teiste muusikute üles kirjutatust, ei saa väita, et just Musta üles kirjutatud noodikiri ongi originaalteose originaalnoot. Seega puudub tõsikindel võimalus hinnata, millist Musta teost siis ikkagi väidetavalt kasutatud ja arranžeeritud on, märkis kohus.

Reklaamides, milles teose lubamatu kasutamise eest Must oma nõude esitas, esineb omakorda kõrvalekaldeid algsest teosest. Seetõttu leidis kohus, et tegu võib olla juhusliku kokkulangevusega selles osas, mis kattus algse teosega. Juhusliku sarnasuse esinemisele aitavad muuhulgas kaasa vaidlusaluse muusikalise fraasi lühidus ja eesti keele eripäradest tingitud rütmi parim kasutusvõimalus.