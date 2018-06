Piirivalvurid tabasid nädalavahetusel viis piiririkkujat

Piirivalve teenistuskoer tuvastas maastikul meeste teekonna ning jälgede uurimisel veenduti, et mehed olid ületanud Venemaa Föderatsiooni territooriumile jäävas Saatse saapas ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont.

Piirivalvurid tuvastasid, et üks meestest oli 31-aastane Eesti kodanik, teine 44-aastane Eestis elav Venemaa kodanik. Eesti ja Venemaa Föderatsiooni piiriesindajate kohtumisel kinnitasid mõlemad, et toime on pandud ebaseaduslik kontrolljoone ületus. Kummalegi mehele määrati riigipiiriseaduse rikkumise eest 100-eurone rahatrahv.