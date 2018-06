Fotod: Uhti külas põles maastik

Alates 31. maist 2018 on kogu Eesti vabariigi territoorium väga tuleohtlik. Varasematel aastatel on päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti, sel aastal aga kuuma ja kuiva ilma tõttu kõikjal.

Suure tuleohuga aeg tähendab, et looduses on kuuma ja kuiva ilma tõttu äärmiselt suur tuleoht ning metsas on keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine.