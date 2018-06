Elva vald jagab tunnustust sajale noorele tegijale

Aunimetusega Sada Noort Tegijat tunnustatakse silmapaistvaid, aktiivseid ja uuendusmeelseid Elva valla koolide õpilasi. Tunnustuse pälvivad kuld- ja hõbemedaliga koolilõpetajaid, ka need, kes õpivad küll mujal, kuid elavad Elva vallas ning vabariiklike olümpiaadide parimad ning kutsemeistrivõistluse Noor Meister tiitli laureaadid.

«Meie valla koolides tegutseb igapäevaselt väga palju tarku, loovaid, ettevõtlikke, hoolivaid õpilasi ning mul on hea meel neist sümboolsed sada kutsuda valla tunnustamisüritustele koos vanematega, et neid tänada ja esile tõsta,» ütles Marika Saar. «Saja Noore Tegija üritus aitab kaasa ka valla ühtsustunde loomisel - meil ei ole enam ühte vallakooli vaid vallas on üheksa kooli.»