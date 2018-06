Aune Sepp: mis kuradi kohas ma elan?

Võitlesime tabiverelastega kiirrongide peatumise eest ja saime vastuseks põhjendused mittepeatumiseks: vähe reisijaid, ei ole otstarbekas, läheb paar minutit sõiduaega pikemaks. Peatusi kiirrongidele ei ole me tänini saanud!

Mõni rong ikka peatub, millega hommikul vara pealinna või Tartusse sõita, pidavat jätkuma, arvab Elron, aga enamik kihutab Tabivere jaamast mööda nagu silmaklappidega traavlid.

Riik korraldab omavalitsuste kaudu tasuta bussitransporti, mille kasutegur on suhteliselt väike, aga tasulist rongiliiklust inimeste tarbeks ei peeta vajalikuks.

Ah et Tabiveres – sõidame üle!

Valdade liitmise käigus ei leitud kuidagi sobivat varianti Tabivere vallale, olime ju ikkagi kahe maakonna piirivallaks. «Kui vabatahtlikult liituda ei soovi, siis rakendame sundliitmist!» oli valitsuse otsus. Nii tehtigi: meid liideti Tartu, Laeva ja Piirissaare vallaga. Küll see suure valla käimasaamine on pikk ja vaevaline olnud, kuid kasutegurit selles protsessis mina küll ei näe.

Ah et Tabiveres – sõidame üle!

Kas keegi räägiks meiega? Halloo! Ja nüüd kuulen raadiost, et tselluloositehas rajatakse Tabiverre. Anna, jumal, mõistust! Linnulennult on väljavalitud kohast Tabivere alevikku kaks kilomeetrit!

Lugupeetud Eesti valitsus! Kes annab teile õiguse meie hoitud puhta loodusega lapsesõbralikku kodupaika hävitada?

Me oleme Tabiverre väga elujõulise kogu- ja keskkonna rajanud. Meil on suur lasteaed, kaks kooli, vanuritele hooldekodu ning vilgas kultuurielu. Me hooldame Saadjärve randu ning arendame loodusturismi. Aina rohkem kolib linnast maale noori peresid elama. Järgmisel aastal algab uue koolimaja ehitus. Me ise oleme ümbruskonna metsad korras hoidnud.

Ma isegi ei tea, kelle poole on veel võimalik abipalvega pöörduda, sest mina usaldan teadlasi: ükski selline tehas ei ole keskkonnasäästlik. Kuidas selgitada praegustele lastele ja noortele, et me lubame seda teha?

Olen Tartu vallavolikogu liige ja 23 aastat juhtinud Tabivere lasteaeda, ometi ei ole ma end iialgi varem nii võimetu ja riigi poolt petetuna tundnud. Rongid sõidavad mööda ja valitsus laseb teerulliga üle.

«Kurb on see laul, pole tröösti tal sees, kus kuradi kohas ma elan ja mida ma edasi teen … » (Brigita laul).