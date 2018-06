Galerii: Tartu raeplatsil sai imetleda Eesti vanimat töötavat traktorit

Rariteedi omanik, Varbola Vara-aida peremees Hindrek Kukk rääkis, et oli traktori ostnud 40 aasta eest ühe külamehe käest, kuid kuni eelmise sügiseni seisis see tal lihtsalt kodus postamendi peal. Ent Eesti suurima Lanz Bulldogi traktorite entusiasti Eero Kotli mahitusel võeti siis ette masina taastamine ning mõne kuuga saigi traktor taas sõidukõlbulikuks.

Kotli sõnul olid Lanz Bulldogid omal ajal nii-öelda kõvema klassi masinad, nagu tänapäeval sõiduautode seas Mercedesed. Neid said lubada endale vaid jõukamad põllumajandusühistud ning nii oli 1940. aasta andmetel Eestis kokku natuke üle 100 Lanzi. Sellega oldi kolmandal kohal: Deering traktoreid oli toona umbes 400 ja kõige levinumaid, Fordsone, 1200 kandis. Sajast Lanz Bulldogist on praeguseni järel 14, neist omakorda 9 on ka sõidu- ja töökorras.