Ülikooli kliinikum otsib konkursiga uut juhatuse esimeest

Juhatuse esimeheks kandideerijal peab olema kõrgharidus, soovitavalt juhtimise, majanduse, tervise, infotehnoloogia või õiguse alal, ühtlasi on kandideerimisel on soovitav teaduskraadi olemasolu. Oodatud on innovatsioonimeelsus, meeskonnatööle orienteeritus ning muutuste juhtimise kogemus; tervishoiusektori toimimise aluste tundmine; vähemalt kolmeaastane tipptasemel juhtimise kogemus; kõrge pingetaluvus ja hea analüüsivõime; hea suhtlemisoskus ja avaliku esinemise oskus; väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas; heal tasemel inglise keele oskus kõnes.