Kaarel-Kaspar Särk oli muuseumi peole tulnud koos oma kolmeaastase poja Ragnariga. Ta ütles, et kuna neile tulevad õhtuks koju külalised, siis oli ema soovitanud neil kuhugi välja minna; et mehed oleksid jalust ära ja tema saaks rahulikult külaliste vastuvõtuks ettevalmistusi teha.

Ei Kaarel-Kaspar ega Ragnar Särk olnud muuseumis sugugi esimest korda, sest sealne mängutuba on Ragnarile olnud väga põnev ajaveetmispaik.

Muuseumitubade laealused on täna õhupallidest kirjud. Ühes toas ootab lapsi printsess muinasjutust «Printsess ja hernetera», õpetades igaühele, kuidas treenida end kuningliku kniksu tegemiseks.

Ta ulatab soovijaile sametkangast punase kotikese, kus on sees herned ning palub kotikese pealaele asetada. Kui nüüd lapsel õnnestub astuda ja kniks teha nii, et see kotike pea pealt maha ei pudene, on väike treening tehtud ja kehahoid põhimõtteliselt käes.

Ka on printsessi kõrval voodikene, kuhu igaüks võib heita, et proovida, mitu hernetera seal voodis linade ja madratsite all on.

Printsessi rõivastes elab tegelikult muuseumi mängutoa pedagoog ja giid Selje Korp, kellele tänane printsessi roll on puhas rõõm.

Mänguasjamuusuemi töötajad ütlesid veel, et külalised on oodatud täna kuni kella 15-ni ning kuskil kella 14 paiku kantakse kohale tort. Saab trallida ja mängida ja meisterdada nii majas kui ka sisehoovis, kus on liivakast ja indiaanitelk.

Kõik see pidu on täiesti tasuta!